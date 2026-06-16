В обход очереди: АТБ запускает сервис ON-TRACK для премиальных клиентов

Азиатско-Тихоокеанский банк представил новый сервис для премиальных клиентов – ON-TRACK. Услуга позволяет ускорить прохождение предполетных формальностей в аэропортах России.

Сервис доступен клиентам-держателям карт MIR Supreme с тарифными планами «Прайвет», а также «Статус Лайт» или «Статус Плюс» при наличии среднемесячных остатков на счетах от 15 млн рублей.

В рамках сервиса премиальным клиентам АТБ предоставляются следующие опции:

приоритетная регистрация на рейс, оформление багажа и получение посадочного талона;

ускоренное прохождение паспортного контроля перед зоной предполетного досмотра и в зоне прилета;

досмотр на выделенных стойках.

Состав опций в конкретном аэропорту может отличаться. Актуальную информацию о доступных услугах можно уточнить в списке точек предоставления сервиса.

Для активации услуги клиентам необходимо зарегистрироваться в сервисе «Привет!)» платежной системы «Мир» с помощью MIR Pass ID и персонального кода – данные направляются в сообщении после получения карты.

Более подробную информацию об условиях подключения сервиса ON-TRACK и перечень аэропортов, участвующих в программе, можно получить на сайте банка, у персонального менеджера или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).