В обход очереди: АТБ запускает сервис ON-TRACK для премиальных клиентов

Азиатско-Тихоокеанский банк представил новый сервис для премиальных клиентов – ON-TRACK. Услуга позволяет ускорить прохождение предполетных формальностей в аэропортах России.
Сервис доступен клиентам-держателям карт MIR Supreme с тарифными планами «Прайвет», а также «Статус Лайт» или «Статус Плюс» при наличии среднемесячных остатков на счетах от 15 млн рублей.
В рамках сервиса премиальным клиентам АТБ предоставляются следующие опции:
- приоритетная регистрация на рейс, оформление багажа и получение посадочного талона;
- ускоренное прохождение паспортного контроля перед зоной предполетного досмотра и в зоне прилета;
- досмотр на выделенных стойках.
Состав опций в конкретном аэропорту может отличаться. Актуальную информацию о доступных услугах можно уточнить в списке точек предоставления сервиса.
Для активации услуги клиентам необходимо зарегистрироваться в сервисе «Привет!)» платежной системы «Мир» с помощью MIR Pass ID и персонального кода – данные направляются в сообщении после получения карты.
Более подробную информацию об условиях подключения сервиса ON-TRACK и перечень аэропортов, участвующих в программе, можно получить на сайте банка, у персонального менеджера или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).