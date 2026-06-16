Солид Банк открыл в Тюмени новый офис будущего: пространство для людей и финансов

Солид Банк открыл новый офис в Тюмени по адресу: улица Республики, 85. Отделение стало одним из первых офисов банка, реализованных в новой концепции оформления, которая сочетает современный лаконичный дизайн, технологичность и комфорт для клиентов.

Новая концепция отражает подход банка к развитию сети: офисы становятся не только пространством для проведения финансовых операций, но и удобной средой для общения с клиентами и решения финансовых задач. В основе дизайна — открытость, функциональность и внимание к деталям. Эргономичные зоны обслуживания, продуманная навигация, современные материалы создают комфортную атмосферу как для клиентов, так и для сотрудников.

В новом офисе жители Тюмени смогут воспользоваться полным спектром банковских услуг для частных лиц: оформить дебетовые карты с кешбэком, открыть вклад или накопительный счет, получить кредит, осуществить валютные переводы и обмен наличной валюты, а также получить консультации по инвестиционным, страховым и другим финансовым продуктам. Для представителей бизнеса доступны решения по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию и развитию деятельности.

«Мы стремимся создавать для клиентов не только современные финансовые инструменты и решения, но и комфортное пространство для взаимодействия с банком. Новый офис в Тюмени стал одним из числа первых отделений Солид Банка, оформленных в соответствии с обновленной концепцией. Новый формат объединяет современные стандарты обслуживания, функциональность пространства и единый подход к организации клиентского сервиса. Мы уверены, что жители региона по достоинству оценят новый формат и продукты банка», — прокомментировали в банке.

Открытие нового офиса стало очередным шагом в развитии сети банка и повышении доступности финансовых услуг для жителей регионов.

Офис работает по графику: понедельник-пятница с 9:30 до 18:30, суббота-воскресенье — выходные дни.

Подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на официальном сайте: www.solidbank.ru

Справочная информация

АО «Солид Банк» – универсальный коммерческий банк, основан в 1991 г. на Камчатке. В 2017 г. головной офис переведен в г. Владивосток. Офисы банка расположены по всей стране: в ДФО, СФО, Татарстане, Удмуртии, Башкирии, Москве, Туле, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге. Большая часть офисов находится на Дальнем Востоке. Более 30 лет АО «Солид Банк» оказывает полный спектр услуг бизнесу и частным клиентам. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1329 от 25.05.2017 г.