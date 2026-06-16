АТБ вступил в Санкт-Петербургскую торгово-промышленную палату

Азиатско-Тихоокеанский банк стал членом Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты (СПб ТПП). Сотрудничество будет направлено на финансово-экономическое развитие региона.

Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата сегодня является одной из крупнейших в России. В настоящее время она объединяет более 4500 предприятий и предпринимателей Санкт-Петербурга и Ленинградской области — представителей малого, среднего и крупного бизнеса различных видов деятельности.

Вступление в СПб ТПП открывает для банка дополнительные возможности для взаимодействия с бизнес-сообществом региона. АТБ намерен участвовать в совместных проектах, поддерживать мероприятия для предпринимателей и развивать партнерские отношения с участниками палаты.

«Членство в Санкт-Петербургской торгово-промышленной палате — важный шаг для укрепления связей с бизнес-сообществом Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это позволит банку расширить клиентскую базу, наладить прямые контакты с предпринимателями, реализовывать совместные инициативы, направленные на развитие деловой среды. Мы рассчитываем на продуктивное сотрудничество, которое принесет пользу как АТБ, так и участникам палаты», — прокомментировал региональный директор АТБ в г. Санкт-Петербург Сергей Кульпин.

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) — один из ведущих универсальных банков России с присутствием в 25 регионах страны. АТБ работает на российском рынке с 1992 года и входит в ТОП-40 банков по объему активов.

АТБ предлагает полный комплекс банковских продуктов и услуг для физических и юридических лиц. Среди флагманских продуктов — кредиты наличными, ипотека и автокредитование, экспресс-кредиты для бизнеса и кредиты с господдержкой. В банке разработаны современные дистанционные сервисы, делающие коммуникацию с банком доступной и удобной.

В 2025 году Азиатско-Тихоокеанский банк открыл представительство в Санкт-Петербурге, реализованное по концепции офиса нового формата с продуманной эргономикой и функциональным зонированием.

Офис оснащен передовой системой управления электронной очередью и бесконтактными банкоматами отечественной разработки с большими сенсорными экранами. Пространство организовано с применением модульных рабочих мест, обеспечивающих конфиденциальность общения, продумана система освещения и эргономики.

Офис АТБ в Санкт-Петербурге расположен по адресу: Большой проспект Васильевского острова, 80Р. Режим работы: с понедельника по пятницу — с 9:00 до 19:00, в субботу — с 10:00 до 16:00. Воскресенье — выходной день. Банкоматная зона — круглосуточно без выходных.

Более подробную информацию об услугах и отделениях АТБ можно получить на официальном сайте банка или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).

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