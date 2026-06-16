Альфа-Банк завершил акселератор по ВЭД «Альфа-импортеры»

Практическая программа для предпринимателей, которые работают в сфере ВЭД с Китаем, длилась 2 месяца. За этот период участники прошли 8 модулей обучения по всем этапам реализации импортной сделки, провели аудит своего бизнеса, поучаствовали в стратегической сессии и разработали собственную стратегию импорта.

В первом сезоне «Альфа-Импортеров» обучались 46 компаний — это более 120 сотрудников в сфере ВЭД и основателей бизнеса. Участниками стали предприниматели из самых различных сфер: E-com, строительство, обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля. География проекта — большая часть регионов России. Самые популярные — Москва, Санкт-Петербург, регионы Сибири, Урала, Поволжья.

С участниками акселератора работали 17 бизнес-трекеров и 16 ведущих профильных экспертов рынка ВЭД и Альфа-Банка. Участники уже смогли получить первые результаты: снижение издержек на логистике и таможенных брокерах в среднем на 25%, сокращение сроков доставки товаров, рост объемов импорта без роста нагрузки на бизнес.

В программе велся рейтинг участников. 6-ти лидерам Альфа-Банк вручил по 1 миллиону рублей на продвижение своего бизнеса от Фонда немалого бизнеса.

«Альфа-Банк входит в ТОП-3 среди российских банков по доле рынка клиентов ВЭД, а в 2026 году в 6-ой раз подряд стал первым в цифровизации ВЭД по версии Markswebb. В этих реалиях мы взяли на себя миссию быть не только надежным финансовым, но и стратегическим партнером для предпринимателей ВЭД», — отметил Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.

Альфа-Банк планирует продолжать серию сезонов акселератора по ВЭД, расширяя число участников и направлений. Подать заявку можно уже сейчас по ссылке.

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