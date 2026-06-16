Альфа-Банк предложил клиентам «Вечный Alfa Only» — статус, который не нужно доказывать

Альфа-Банк предложил клиентам вечное премиальное обслуживание Alfa Only.

Статус «Вечный Alfa Only» включает в себя премиальный статус и приоритетное обслуживание, персональный консьерж-сервис, закрытые привилегии в путешествиях и lifestyle-услугах, а также повышенные ставки по вкладам и накопительным счетам и кэшбэк до 7% по всем категориям. Главное условие — сохранять остатки на счетах от 6 млн рублей в течение трех месяцев подряд.

В новой рекламной кампании Alfa Only снялся бренд-амбассадор премиального сервиса Альфа-Банка — российский актер Юра Борисов. Ключевой посыл кампании: «Тот статус, к которому вы привыкли — навсегда ваш, без доказательств и лишних условий».

Реклама. Операционный офис "Иркутский" в г. Иркутск Филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК". erid:2VfnxxmBojR