Золотое дно: спрос корпоративных клиентов на драгметаллы в Альфа-Банке вырос на 70%

Альфа-Банк сообщает о значительном росте спроса на драгоценные металлы со стороны корпоративных клиентов. За первые пять месяцев 2026 года объём пополнений обезличенных металлических счетов крупных и средних компаний в золоте превысил показатели аналогичного периода 2025 года на 70%.

Такие инструменты позволяют компаниям диверсифицировать портфель и хеджировать бизнес-риски. По прогнозам ведущих мировых аналитических компаний, цена на золото к концу года может достичь почти 5,5 тыс. долларов за унцию, тогда как текущий уровень составляет менее 4,5 тыс. долларов за унцию. Аналитики Альфа-Банка прогнозируют среднюю цену золота на уровне 5 тыс. долларов за унцию на горизонте следующих 12 месяцев с возможными движениями до 5,5-6 тыс. долларов.

«Банк продолжает развивать удобный сервис для бизнеса: в интернет-банке Альфа-Бизнес клиент может в режиме реального времени отслеживать курс на обезличенное золото и совершать сделки в несколько кликов, без необходимости обращения к дилеру. В связи с ростом спроса бизнеса мы также планируем добавить в интернет-банкинг возможность покупки и продажи серебра, платины и палладия. Интеграция новых металлов в онлайн-сервис ускорит процесс транзакций и повысит уровень клиентского обслуживания», — сказал управляющий директор, начальник управления по развитию инвестиционных продуктов и межбанковских отношений Альфа-Банка Кирилл Вычужанин.

Для корпоративных инвесторов открытие обезличенного металлического счета (ОМС) обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционными депозитными продуктами: упрощённая процедура открытия, расширенные часы торговли с 06:00 до 23:55 мск, возможность онлайн мониторинга курса, самостоятельное формирование сделок без звонков дилеру, индивидуальный курс при объёме от 1 кг и формирование выписок по металлическому счету.

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