Альфа-Банк запустил цифровой сервис для казначейств крупных компаний

Альфа-Банк запустил новое онлайн-решение — сервис «Единый остаток», который предназначен для автоматизации финансовых потоков в холдингах с централизованным казначейством. Сервис ориентирован на компании из самых разных отраслей: автодилеров, агропромышленный комплекс, металлургию, ритейл, страховые компании, строительный сектор и другие. Основными пользователями являются казначейства холдингов, которым требуется оперативно управлять ликвидностью группы.

Принцип работы сервиса основан на двух ключевых механизмах. Первый — мгновенное закрытие кассовых разрывов. Если дочерняя компания должна оплатить поставку в размере 10 млн руб., а на её счёте имеется лишь 5 млн руб., система автоматически привлекает недостающие средства из пула ликвидности главного счёта и моментально исполняет платёж.

Второй механизм — консолидация остатков. В конце каждого рабочего дня все средства группы собираются на главном счёте согласно установленному расписанию. Особенностью продукта является автоматизированный расчёт и выплата процентов по внутригрупповым договорам займа. Система способна учитывать как фиксированные, так и плавающие ставки, привязывая их к ключевой ставке Центробанка или к индексу RUONIA. Такой функционал значительно упрощает процесс для бизнеса и позволяет безошибочно отражать начисления в бухгалтерской отчётности, избавляя казначейства от ручного ввода данных.

«Это наиболее совершенная система из имеющихся на рынке. Внутригрупповые договоры займа с плавающими ставками стали открытием. Возможность привязать их к ключевой ставке или к RUONIA полностью автоматизирует расчёт процентов. Этой опции практически ни у кого нет. Начисление и пересчёт при изменении ставок безошибочно отражаются в отчетности. При этом, система позволяет в онлайн-режиме менять параметры предоставления ликвидности, отключать автоматическое пополнение и исполнять платежи вручную», — подчеркнул директор по корпоративным финансам, управляющий директор СФТ групп Сергей Крупина.

«Интуитивно понятный и информативный интерфейс, а навигация проста и удобна. Работа с продуктом действительно комфортна», — добавила старший специалист казначейства ООО «РОКВУЛ» Ольга Юшманова.

«Управление интуитивно понятно: продумана навигация, есть пошаговые подсказки, ключевые операции выполняются быстро. Это существенно упростило администрирование кэш-пулинга. Мы экономим ресурсы в рамках ежедневного управления ликвидностью», — отметил Александр Острейко, главный эксперт казначейства компании «АИМ Менеджмент».

Сервис «Единый остаток» доступен в цифровом банке Альфа-Бизнес и предоставляет возможность управлять ликвидностью в реальном времени из любой точки, без необходимости бумажной работы. Благодаря автоматическому учёту, консолидированию средств и гибкой системе расчёта процентов, продукт представляет собой уникальное решение, способное существенно повысить эффективность финансового управления в крупных корпоративных группах.