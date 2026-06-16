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СК проверяет отсутствие теплоходов в отдаленных поселках Братского района

Следователи СК организовали доследственную проверку по факту отсутствия движения пассажирских теплоходов в Братском районе Иркутской области.

Поводом послужила публикация в СМИ и соцсетях о том, что жители отдаленных поселков остались без единственного средства передвижения. В летний период часть населенных пунктов района доступны только по воде.

Установлено, что пассажирский теплоход по маршруту Иркутск–Братск–Иркутск проходит через несколько населенных пунктов Братского района.

Следователи опрашивают должностных лиц, ответственных за организацию движения, и изучают необходимую документацию. По результатам проверки будет принято правовое решение.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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