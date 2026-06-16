ИНК заняла второе место среди лучших работодателей в буровой отрасли

В рамках исследования предприятие вошло в ТОП-8 лидеров из 50 номинированных организаций. Ежегодная премия информационно-консалтингового агентства «Первый буровой портал» является крупнейшим в России мероприятием по оценке условий труда среди компаний, осуществляющих строительство нефтяных и газовых скважин.

Оценка номинантов базировалась на комплексном анализе ряда ключевых критериев. Это условия труда, уровень заработной платы и эффективность социальных программ; деловая репутация компании и индекс лояльности сотрудников (eNPS); развитие профессиональных конкурсов и поддержка трудовых династий.

– Второе место в столь значимом отраслевом рейтинге — это прямое отражение системной работы всей нашей команды. В бурении главная ценность – это люди, их высокий профессионализм и самоотдача. Мы целенаправленно инвестируем в безопасность на объектах, улучшение бытовых условий вахтового персонала и образовательные программы. Высокая оценка экспертного сообщества подтверждает, что мы выбрали верную стратегию развития кадрового потенциала. Компания продолжит совершенствовать социальные стандарты, чтобы оставаться надежным выбором для лучших специалистов отрасли», – отметил директор ООО «ИНК-Сервис» Константин Петрухин.

Высокий уровень профессионализма регулярно подтверждается производственными достижениями. Специалисты «ИНК-Сервис» в 2025 году пробурили нефтяную скважину с протяженностью горизонтального участка 3015 м. с применением винтового забойного двигателя и использованием бурового раствора на водной основе. Общая протяженность скважины составила 5801 м. Рекорд был установлен на Верхнетирском участке недр Большетирского месторождения.

Предыдущий рекорд по длине горизонтальной секции был достигнут в 2024 году на Маччобинском месторождении и составил 2221 м. Тогда горизонтальный ствол был пробурен с применением высокотехнологичных роторно-управляемых систем.

Помимо отраслевых наград, работа компании с персоналом также регулярно оценивается в рамках общероссийских рейтингов. В 2025 году Иркутская нефтяная компания вошла в рейтинг лучших работодателей России по версии РБК, охвативший 381 предприятие с совокупной численностью сотрудников 3,9 млн человек. Кроме того, ИНК заняла 45-е место в топ-50 привлекательных работодателей по версии HeadHunter и вошла в пятерку лидеров в категории «Энергетика, добыча и переработка сырья». В этой номинации компания стала единственным представителем Иркутской области.

Стратегическим приоритетом ИНК на протяжении восьми лет остается формирование надежного кадрового резерва. В компании выстроена комплексная система непрерывного образования, охватывающая школьников, студентов, молодых специалистов и действующих работников.

Среди ключевых профориентационных инициатив — образовательный проект «Академия ИНК» для учащихся 7–11 классов и профильный ИНК-класс в Усть-Куте. Компания развивает партнерские отношения с 20 ведущими вузами и ссузами России, акцентируя внимание на учебных заведениях Иркутской области и Республики Саха (Якутия). Корпоративная программа «ВУЗ-ИНК» предоставляет студентам возможность дуального обучения, позволяя совмещать академическую теорию с практической работой вахтовым методом.

Для действующих специалистов реализуется масштабная программа «Инженерные школы», направленная на развитие технического потенциала сотрудников. Особую роль в поддержании непрерывности производственных процессов играет Учебный комбинат ИНК — специализированный центр подготовки и повышения квалификации буровых бригад, а также профильных бригад по капитальному ремонту скважин.