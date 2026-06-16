Каждый второй россиянин будет покупать одежду онлайн к 2030 году

К 2030 году каждый второй потребитель в мире будет покупать одежду на вторичных онлайн-платформах, прогнозируют аналитики в ежегодном отчёте ThredUp и GlobalData. Мировой рынок подержанной одежды достигнет $393 млрд, что составит 10% всех расходов на одежду. При этом 71% роста рынка до 2030 года обеспечат поколения Z и миллениалы.

«По нашим данным, при сохранении текущих темпов роста к 2030 году каждый второй россиянин будет покупать одежду на B2C и C2C платформах, в угоду сохранения своих финансов. Разумеется, это повлечет за собой закрытие шоурумов и крупных магазинов – рост налогов, аренды, зарплат и тарифов никто не отменял», – комментирует генеральный директор Migtorg Александр Коротков.

Аналогичный тренд фиксируют и в России: за последние полгода объём торгов на платформе Migtorg в сегменте одежды увеличился более чем на 47%, а треть участников торгов составляют молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет. Исследование Seel уточняет, что 57% зумеров покупали вещи на онлайн-платформах за последний год. 72% потребителей заявили, что рост цен напрямую влияет на их траты на одежду.