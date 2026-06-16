Новости

Простор возвращается: средняя площадь купленных квартир в России выросла на 7%

Аналитики «Циана» выяснили: после прошлогоднего спада покупатели снова потянулись к большим метрам. Средняя площадь купленных квартир выросла на 7% (это плюс 3 «квадрата»!), а в некоторых городах — на рекордные 24%. Почему инвесторы уступили место семьям и где в России покупают самые просторные квартиры?

В прошлом году из-за высоких ставок и роста цен покупатели были вынуждены выбирать компактные варианты. Кроме того, в конце 2025 года перед ужесточением условий семейной ипотеки наблюдался всплеск спонтанных сделок, где площади обычно меньше.

В 2026 году ситуация изменилась. После запрета «донорских схем» и изменения правил семейной ипотеки с рынка ушли спекулянты. Доля покупателей, приобретающих жильё для себя, выросла, что и привело к увеличению среднего метража.

«На рынке стало меньше спонтанных и инвестиционных сделок... повысилась доля покупателей, которые приобретают квартиры для собственного проживания», — комментирует Елена Бобровская, ведущий аналитик «Циана».

Где покупают самые большие квартиры?

Рост средних метражей зафиксирован в 34 из 40 анализируемых городов. Лидерами по увеличению площади стали Тольятти, Новокузнецк и Сочи (рост от 15% до 24%), однако там показатели волатильны из-за небольшого числа сделок.

К концу прошлого года средний метраж купленных квартир в Москве увеличился на 11% (50,7 кв. м), а в Санкт-Петербурге — на 5% (39,3 кв. м).

В Иркутске этот показатель за год вырос на 10% и составил 47,4 кв. м

 

Локация

Средняя площадь купленных квартир в апреле 2026 г., кв.м.

Динамика относительно конца 2025 г.

Барнаул

45,4

-3%

Владивосток

45,4

+4%

Волгоград

45,8

+3%

Воронеж

53,4

+20%

Екатеринбург

48,4

+11%

Ижевск

46,2

+4%

Иркутск

47,4

+10%

Казань

48,8

+12%

Калининград

46,2

-5%

Кемерово

50,3

+9%

Киров

48,0

+5%

Краснодар

48,1

+14%

Красноярск

51,6

+8%

ЛО

40,9

+1%

МО

43,2

+2%

Москва

50,7

+11%

Набережные Челны

52,4

+12%

Нижний Новгород

48,3

+2%

Новокузнецк

49,4

+18%

Новосибирск

50,9

+11%

Омск

52,1

+12%

Оренбург

48,9

0%

Пенза

48,6

+4%

Пермь

47,5

+7%

Ростов-на-Дону

45,3

+8%

Рязань

41,2

-9%

Самара

53,1

+13%

Саратов

57,4

+19%

Сочи

43,1

+15%

СПБ

39,3

+5%

Ставрополь

53,9

+8%

Тольятти

56,2

+24%

Томск

45,3

-3%

Тюмень

49,1

+3%

Ульяновск

44,4

+2%

Уфа

43,0

+7%

Хабаровск

47,3

+2%

Чебоксары

56,3

+8%

Челябинск

45,7

+6%

Ярославль

44,3

-4%

В среднем

48,1

+7%

Источник: Циан


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Льготная ипотека 2026, последние новости ":
Все материалы сюжета (1115)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес