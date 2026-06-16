Простор возвращается: средняя площадь купленных квартир в России выросла на 7%

Аналитики «Циана» выяснили: после прошлогоднего спада покупатели снова потянулись к большим метрам. Средняя площадь купленных квартир выросла на 7% (это плюс 3 «квадрата»!), а в некоторых городах — на рекордные 24%. Почему инвесторы уступили место семьям и где в России покупают самые просторные квартиры?
В прошлом году из-за высоких ставок и роста цен покупатели были вынуждены выбирать компактные варианты. Кроме того, в конце 2025 года перед ужесточением условий семейной ипотеки наблюдался всплеск спонтанных сделок, где площади обычно меньше.
В 2026 году ситуация изменилась. После запрета «донорских схем» и изменения правил семейной ипотеки с рынка ушли спекулянты. Доля покупателей, приобретающих жильё для себя, выросла, что и привело к увеличению среднего метража.
«На рынке стало меньше спонтанных и инвестиционных сделок... повысилась доля покупателей, которые приобретают квартиры для собственного проживания», — комментирует Елена Бобровская, ведущий аналитик «Циана».
Где покупают самые большие квартиры?
Рост средних метражей зафиксирован в 34 из 40 анализируемых городов. Лидерами по увеличению площади стали Тольятти, Новокузнецк и Сочи (рост от 15% до 24%), однако там показатели волатильны из-за небольшого числа сделок.
К концу прошлого года средний метраж купленных квартир в Москве увеличился на 11% (50,7 кв. м), а в Санкт-Петербурге — на 5% (39,3 кв. м).
В Иркутске этот показатель за год вырос на 10% и составил 47,4 кв. м
|
Локация
|
Средняя площадь купленных квартир в апреле 2026 г., кв.м.
|
Динамика относительно конца 2025 г.
|
Барнаул
|
45,4
|
-3%
|
Владивосток
|
45,4
|
+4%
|
Волгоград
|
45,8
|
+3%
|
Воронеж
|
53,4
|
+20%
|
Екатеринбург
|
48,4
|
+11%
|
Ижевск
|
46,2
|
+4%
|
Иркутск
|
47,4
|
+10%
|
Казань
|
48,8
|
+12%
|
Калининград
|
46,2
|
-5%
|
Кемерово
|
50,3
|
+9%
|
Киров
|
48,0
|
+5%
|
Краснодар
|
48,1
|
+14%
|
Красноярск
|
51,6
|
+8%
|
ЛО
|
40,9
|
+1%
|
МО
|
43,2
|
+2%
|
Москва
|
50,7
|
+11%
|
Набережные Челны
|
52,4
|
+12%
|
Нижний Новгород
|
48,3
|
+2%
|
Новокузнецк
|
49,4
|
+18%
|
Новосибирск
|
50,9
|
+11%
|
Омск
|
52,1
|
+12%
|
Оренбург
|
48,9
|
0%
|
Пенза
|
48,6
|
+4%
|
Пермь
|
47,5
|
+7%
|
Ростов-на-Дону
|
45,3
|
+8%
|
Рязань
|
41,2
|
-9%
|
Самара
|
53,1
|
+13%
|
Саратов
|
57,4
|
+19%
|
Сочи
|
43,1
|
+15%
|
СПБ
|
39,3
|
+5%
|
Ставрополь
|
53,9
|
+8%
|
Тольятти
|
56,2
|
+24%
|
Томск
|
45,3
|
-3%
|
Тюмень
|
49,1
|
+3%
|
Ульяновск
|
44,4
|
+2%
|
Уфа
|
43,0
|
+7%
|
Хабаровск
|
47,3
|
+2%
|
Чебоксары
|
56,3
|
+8%
|
Челябинск
|
45,7
|
+6%
|
Ярославль
|
44,3
|
-4%
|
В среднем
|
48,1
|
+7%
Источник: Циан