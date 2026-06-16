Простор возвращается: средняя площадь купленных квартир в России выросла на 7%

Аналитики «Циана» выяснили: после прошлогоднего спада покупатели снова потянулись к большим метрам. Средняя площадь купленных квартир выросла на 7% (это плюс 3 «квадрата»!), а в некоторых городах — на рекордные 24%. Почему инвесторы уступили место семьям и где в России покупают самые просторные квартиры?

В прошлом году из-за высоких ставок и роста цен покупатели были вынуждены выбирать компактные варианты. Кроме того, в конце 2025 года перед ужесточением условий семейной ипотеки наблюдался всплеск спонтанных сделок, где площади обычно меньше.

В 2026 году ситуация изменилась. После запрета «донорских схем» и изменения правил семейной ипотеки с рынка ушли спекулянты. Доля покупателей, приобретающих жильё для себя, выросла, что и привело к увеличению среднего метража.

«На рынке стало меньше спонтанных и инвестиционных сделок... повысилась доля покупателей, которые приобретают квартиры для собственного проживания», — комментирует Елена Бобровская, ведущий аналитик «Циана».

Где покупают самые большие квартиры?

Рост средних метражей зафиксирован в 34 из 40 анализируемых городов. Лидерами по увеличению площади стали Тольятти, Новокузнецк и Сочи (рост от 15% до 24%), однако там показатели волатильны из-за небольшого числа сделок.

К концу прошлого года средний метраж купленных квартир в Москве увеличился на 11% (50,7 кв. м), а в Санкт-Петербурге — на 5% (39,3 кв. м).

В Иркутске этот показатель за год вырос на 10% и составил 47,4 кв. м

Локация Средняя площадь купленных квартир в апреле 2026 г., кв.м. Динамика относительно конца 2025 г. Барнаул 45,4 -3% Владивосток 45,4 +4% Волгоград 45,8 +3% Воронеж 53,4 +20% Екатеринбург 48,4 +11% Ижевск 46,2 +4% Иркутск 47,4 +10% Казань 48,8 +12% Калининград 46,2 -5% Кемерово 50,3 +9% Киров 48,0 +5% Краснодар 48,1 +14% Красноярск 51,6 +8% ЛО 40,9 +1% МО 43,2 +2% Москва 50,7 +11% Набережные Челны 52,4 +12% Нижний Новгород 48,3 +2% Новокузнецк 49,4 +18% Новосибирск 50,9 +11% Омск 52,1 +12% Оренбург 48,9 0% Пенза 48,6 +4% Пермь 47,5 +7% Ростов-на-Дону 45,3 +8% Рязань 41,2 -9% Самара 53,1 +13% Саратов 57,4 +19% Сочи 43,1 +15% СПБ 39,3 +5% Ставрополь 53,9 +8% Тольятти 56,2 +24% Томск 45,3 -3% Тюмень 49,1 +3% Ульяновск 44,4 +2% Уфа 43,0 +7% Хабаровск 47,3 +2% Чебоксары 56,3 +8% Челябинск 45,7 +6% Ярославль 44,3 -4% В среднем 48,1 +7%

Источник: Циан