39 выпускников Приангарья получили 100 баллов на ЕГЭ в первый день экзаменов

В Иркутской области объявлены результаты первого дня основного периода ЕГЭ, который прошел 1 июня. По итогам экзаменов по химии, истории и литературе 39 выпускников получили максимальный результат – 100 баллов. Высшие баллы зафиксированы у школьников из 12 муниципальных образований региона.

«Сто баллов – это не просто оценка за знания, это финиш настоящего марафона, где нужны были целеустремленность, усидчивость, погружение в предмет, терпение, это огромный труд самого ученика и педагогов, а еще – поддержка родителей», – прокомментировал министр образования региона Максим Парфенов.

Сто баллов по истории получили обучающиеся пяти иркутских школ. Максимальный результат по литературе показали шесть выпускников Иркутска и по одному из Ангарска, Усть-Илимска, Братска, Нижнеудинского района, Иркутского и Усть-Илимского округов. Наибольшее число стобалльников – на ЕГЭ по химии: десять – в Иркутске и шесть – в Ангарске, а также по одному в Саянске, Тулуне, Братске, Усолье-Сибирском, Усть-Куте и двух районах.