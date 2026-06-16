Иркутская область вошла в топ-5 регионов России с крупнейшим дефицитом бюджета

Иркутская область оказалась в эпицентре бюджетного кризиса. По данным Счетной палаты, регион занял 4-е место в России по размеру дефицита казны в I квартале 2026 года. Дыра в бюджете Приангарья составила 17,4 млрд рублей, сообщает РБК.

Это свидетельствует о некотором улучшении ситуации по сравнению с прошлым годом. Для сравнения, дефицит бюджета Иркутской области за первое полугодие 2025 года был значительно выше и составлял 37,2 млрд рублей.

Общий кризис в регионах набирает обороты: число субъектов с дефицитом выросло с 46 до 56, а общая сумма нехватки средств почти удвоилась — до 294 млрд рублей.

В Иркутской области, как и в других проблемных регионах, расходы бюджета значительно обгоняют доходы. Это ставит регион в один ряд с Кемеровской областью (21,3 млрд руб. дефицита) и ХМАО (20,3 млрд руб.), уступая лишь Краснодарскому краю (19,9 млрд руб.).

Для сравнения, профицит Москвы за тот же период составил 276,9 млрд рублей — это в 16 раз больше всего дефицита Иркутской области.

Аналитики отмечают тревожную тенденцию: растет число регионов, где дефицит превышает 10% от собственных доходов. Иркутская область демонстрирует высокую зависимость от федеральных трансфертов на фоне роста государственных обязательств.