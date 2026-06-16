Рейтинг вузов RAEX: МГУ удержал лидерство, а Бауманка обошла Физтех

Рейтинговое агентство RAEX представило ежегодный рейтинг 100 лучших вузов России. Презентация прошла на форуме «Три миссии российского образования». Как и в предыдущие годы, в топ-5 произошли лишь незначительные перестановки, а бессменным лидером остается МГУ им. Ломоносова, удерживающий первое место с 2012 года.
Ключевые изменения в топ-10
В первой десятке произошли заметные подвижки:
- МГТУ им. Баумана укрепил позиции, поднявшись на три строчки и сместив МФТИ со второго места на третье.
- ВШЭ и РАНХиГС поднялись на одну позицию.
- Самым стремительным взлетом отличился Сеченовский университет, совершив рывок на четыре строчки вверх.
География рейтинга остается столичной: более половины мест в сотне лучших заняли вузы Москвы и Санкт-Петербурга.
Из иркутских представителей в топ-100 вошел только Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ), расположившись на 83-м месте.
ТОП-25 лучших вузов России в 2026 году ( по версии RAEX)
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Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
|2
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Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)
|3
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Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
|4
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Санкт-Петербургский государственный университет
|5
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Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
|6
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Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"
|7
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МГИМО МИД России
|8
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Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
|9
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
|10
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Финансовый университет при Правительстве РФ
|11
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Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России
|12
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Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
|13
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Национальный исследовательский Томский политехнический университет
|14
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Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
|15
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Университет ИТМО
|16
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Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
|17
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Университет МИСИС
|18
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Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
|19
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Национальный исследовательский Томский государственный университет
|20
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Казанский (Приволжский) федеральный университет
|21
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Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова Минздрава России
|22
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Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
|23
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Сибирский федеральный университет
|24
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Национальный исследовательский университет "МЭИ"
|25
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Дальневосточный федеральный университет