Новости

Рейтинг вузов RAEX: МГУ удержал лидерство, а Бауманка обошла Физтех

Рейтинговое агентство RAEX представило ежегодный рейтинг 100 лучших вузов России. Презентация прошла на форуме «Три миссии российского образования». Как и в предыдущие годы, в топ-5 произошли лишь незначительные перестановки, а бессменным лидером остается МГУ им. Ломоносова, удерживающий первое место с 2012 года.

Ключевые изменения в топ-10

В первой десятке произошли заметные подвижки:

  • МГТУ им. Баумана укрепил позиции, поднявшись на три строчки и сместив МФТИ со второго места на третье.
  • ВШЭ и РАНХиГС поднялись на одну позицию.
  • Самым стремительным взлетом отличился Сеченовский университет, совершив рывок на четыре строчки вверх.

География рейтинга остается столичной: более половины мест в сотне лучших заняли вузы Москвы и Санкт-Петербурга.

Из иркутских представителей в топ-100 вошел только Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ), расположившись на 83-м месте.

ТОП-25 лучших вузов России в 2026 году ( по версии RAEX)

1
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
2
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 
3
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) 
4
Санкт-Петербургский государственный университет 
5
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
6
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 
7
МГИМО МИД России 
8
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
9
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
10
Финансовый университет при Правительстве РФ 
11
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России 
12
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 
13
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
14
Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 
15
Университет ИТМО 
16
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 
17
Университет МИСИС 
18
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 
19
Национальный исследовательский Томский государственный университет 
20
Казанский (Приволжский) федеральный университет 
21
Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова Минздрава России 
22
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) 
23
Сибирский федеральный университет 
24
Национальный исследовательский университет "МЭИ" 
25
Дальневосточный федеральный университет 

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Кадровый голод":
Все материалы сюжета (880)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес