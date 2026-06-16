Рейтинг вузов RAEX: МГУ удержал лидерство, а Бауманка обошла Физтех

Рейтинговое агентство RAEX представило ежегодный рейтинг 100 лучших вузов России. Презентация прошла на форуме «Три миссии российского образования». Как и в предыдущие годы, в топ-5 произошли лишь незначительные перестановки, а бессменным лидером остается МГУ им. Ломоносова, удерживающий первое место с 2012 года.

Ключевые изменения в топ-10

В первой десятке произошли заметные подвижки:

МГТУ им. Баумана укрепил позиции, поднявшись на три строчки и сместив МФТИ со второго места на третье.

ВШЭ и РАНХиГС поднялись на одну позицию.

Самым стремительным взлетом отличился Сеченовский университет, совершив рывок на четыре строчки вверх.

География рейтинга остается столичной: более половины мест в сотне лучших заняли вузы Москвы и Санкт-Петербурга.

Из иркутских представителей в топ-100 вошел только Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ), расположившись на 83-м месте.