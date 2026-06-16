«Интерфакс»: «Татнефть» ввела лимиты на продажу топлива на всех АЗС в России

Компания «Татнефть» ввела временные лимиты на отпуск бензина и дизельного топлива на всех автозаправках в России, сообщает горячая линия компании. Максимальный объем бензина для легковых автомобилей ограничен 30 литрами, дизельного топлива – 60 литрами. Для грузовых машин лимит по дизелю составляет 300 литров. Об этом пишет агентство «Интерфакс».

«На данный момент на всей сети АЗС "Татнефти" введены ограничения», – сообщили в компании.

Помимо лимитов на продажу, действуют ограничения по оплате – принимаются только наличные деньги. На АЗС в Челябинске водителей уведомляют о технических причинах введения ограничений. Информации о сроках действия лимитов на данный момент не приводится.

Ранее «Коммерсант» сообщал о назревающем дефиците на рынке топлива. Так, продажи бензина на бирже 20 мая упали до трехлетнего минимума (21,6 тыс. тонн) из-за ремонта крупных НПЗ и рекордного спроса. Производители вводят ограничения, а независимые АЗС рискуют столкнуться с дефицитом и закрытием. Несмотря на это, цены на заправках пока стабильны. Объем неудовлетворенного спроса на АИ-92 составляет 40,98 тыс. тонн, на АИ-95 — 33,9 тыс. тонн. На рынке отмечается ажиотаж: в Уфе число заявок на покупку АИ-92 достигает 100–200, что требует около 12 тыс. тонн топлива — почти всего дневного объёма продаж этой марки.