Заморозки, град и ливни накроют Иркутскую область

Опасные и неблагоприятные погодные явления ожидаются в Иркутской области в ближайшие сутки. Об этом предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«17-18 июня по области местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, сильный северо-западный ветер с порывами 15-20 м/с. 18-23 июня по области в пониженных формах рельефа ожидаются заморозки 0,-2°, на высоте травостоя до -4°», – пояснили в МЧС.

По Иркутску будет облачно с прояснением, ожидаются кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный 7-12 м/с, температура ночью +13,+15°, днём +19,+21°.