Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области

Из-за лесных пожаров, которые бушуют в Иркутской области, ввели режим повышенной готовности. Об этом рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Ситуация с лесными пожарами в Иркутской области продолжает оставаться непростой, особенно на севере, где сейчас сезон сухих гроз. Всего на утро 16 июня в регионе горит 9,3 тыс. га леса. В связи с этим подписал указ о введении режима повышенной готовности», – информировал глава региона.

Авиация и наземные группы патрулируют леса, моментально реагируют на новые возгорания, ведут точный учет каждого пожара – от обнаружения до полной ликвидации.

Главам муниципальных образований дано поручение уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Отмечу главное: ситуация под контролем. Мы видим каждый очаг, держим на связи все службы и не ждем, пока огонь подойдет ближе, действуем на опережение», – резюмировал Кобзев.