Почти 100 мигрантов выдворят из Иркутской области после серии проверок

Более 400 нарушений миграционного законодательства выявили полицейские в Приангарье за время проверочных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Мероприятия проводились с 1 по 10 июня на всей территории региона. Наибольшее количество правонарушений связано с несоблюдением иностранными гражданами правил въезда, режима пребывания и выезда из РФ: составлено 205 административных протоколов.

Еще 45 иностранных граждан привлечены к ответственности за работу без разрешительных документов либо с нарушением установленного порядка. Кроме того, выявлено 27 нарушений, связанных к незаконному привлечению к труду иностранных граждан, а также многое другое.

«По итогам мероприятий вынесены постановления об административном выдворении за пределы Российской Федерации в отношении 86 иностранных граждан, при этом 72 решения предусматривают принудительное выдворение», – резюмировали в МВД.