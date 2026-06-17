Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 июня: 10 101,0801 руб/1 г золота и 163,9500/1 г серебра

ЦБ РФ с 17 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 10 101,0801 руб.
- 1 грамм серебра - 163,9500 руб.
- 1 грамм платины - 4 172,4502 руб.
- 1 грамм палладия - 3 131,0701 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 350,4902 р. (3,59%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 7,8100 р. (5,00%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 203,2200 р. (5,12%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 140,1701 р. (4,69%).
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