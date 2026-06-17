Новости Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 июня: 10 101,0801 руб/1 г золота и 163,9500/1 г серебра ЦБ РФ с 17 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 10 101,0801 руб.

1 грамм серебра - 163,9500 руб.

1 грамм платины - 4 172,4502 руб.

1 грамм палладия - 3 131,0701 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 350,4902 р. (3,59%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 7,8100 р. (5,00%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 203,2200 р. (5,12%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 140,1701 р. (4,69%) . На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги. dims

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