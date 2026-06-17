Доля жилья с нарушением сроков сдачи у девелоперов выросла до 58%

Доля введенного жилья с нарушением сроков у российских девелоперов выросла с 41% в 2025 году до 58% в 2026 году, подсчитали «Известия» на основе данных Единого ресурса застройщиков. У некоторых компаний показатель переноса сроков в отдельных регионах достиг 100% от необходимых объемов. Среди лидеров по задержкам – «Славянский дом» в Ивановской области со средним сроком переноса 74,7 месяца.

«Их важно разделять, так как они показывают разные тенденции. Например, у ПИКа по второму рейтингу по сравнению с крупнейшими московскими застройщиками один из лучших результатов по переносу сроков – доля составляет всего 1,61%», – пояснили в пресс-службе ЕРЗ, комментируя методику расчетов.

Среди топ-девелоперов высокие показатели переноса зафиксированы у ГК «А101» (78,6%), «Самолета» (76,3%) и ПИКа (63,4%). В комитете Госдумы по строительству и ЖКХ заявили, что план ввода 100 млн кв. м по итогам года достижим. В DOGMA признали угрозы для рынка, но отметили, что итоговые результаты будут зависеть от эффективности каждого застройщика.

Ранее стало известно, что пять крупнейших российских застройщиков возводят с нарушением срока более 2,43 млн кв. м жилья, что составляет уже 15,1% от их совокупного портфеля.