Маркетплейсам готовят штрафы за давление на продавцов

Власти хотят ввести для маркетплейсов штрафы за ценовое давление на продавцов. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global, правительственная комиссия одобрила поправки ко второму чтению законопроекта об ответственности участников платформенной экономики.

«За давление на селлера из-за отказа от скидок, снижение рейтинга, ухудшение позиции в поиске или ограничение карточек товара штраф может доходить до 400 тыс. руб.», — приводит данные эксперт. По словам Чернова, закон о платформенной экономике должен заработать с 1 октября 2026 года.

«Поводом для ужесточения регулирования стали многочисленные жалобы малого бизнеса. Для многих продавцов маркетплейсы стали главным каналом продаж, поэтому спор о скидках и выдаче напрямую влияет на их выручку», — поясняет аналитик. «Государство пытается сделать правила прозрачнее, чтобы скидки не перекладывались на селлера без его согласия», — подчеркивает Чернов.

По мнению эксперта, для публичных компаний это умеренно негативный фактор. «Для Ozon и Яндекса штрафы небольшие относительно масштаба бизнеса, но вырастут расходы на комплаенс, поддержку селлеров и настройку промокампаний. Это может ограничить гибкость в управлении ценами и маржей, но не меняет долгосрочную историю роста онлайн-торговли», — считает Чернов.

«Для М.видео регулирование частично выравнивает конкуренцию, потому что компания сама развивает маркетплейс, но остается омниканальным ретейлером», — уточняет аналитик.

«Тем не менее подтверждаем целевую цену по акции Ozon на уровне 6100 руб., по М.видео — 75 руб., по Сберу — 340 руб. и по Яндексу — 5000 руб., хотя у двух последних маркетплейсы — это лишь часть их экосистемы», — сообщает Чернов.

«Главное теперь даже не размер штрафов, а практика применения норм после 1 октября 2026 года и дополнительные издержки торговых онлайн-платформ (не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией)», — заключает Владимир Чернов.