Кредиты на автомобили с пробегом становятся доступнее

По данным Объединенного кредитного бюро, в мае разница между полной стоимостью кредитов (ПСК) на новые и подержанные автомобили сократилась до 8,2 п.п. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global, это минимум с ноября 2024 года.

«По машинам с пробегом ПСК с начала года снизилась на 2,8 п.п., до 22,7%, а по новым авто держится около 14,5%», — приводит данные эксперт.

По словам Чернова, сближение идет в первую очередь за счет сегмента б/у. «Банки закладывают в ставки более дешевое фондирование и жестче отбирают заемщиков. Здесь работает и политика ЦБ», — поясняет аналитик.

«Так, доля одобренных автокредитов для претендентов с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 50% дохода в первом квартале уменьшилась с 20% до 17%», — сообщает Чернов. «Чем меньше рискованных клиентов, тем ниже средняя ПСК», — подчеркивает эксперт.

«На рынке новых авто ставки сильнее зависят от льготных программ, а их объем меньше», — считает Чернов. «Минпромторг уже указывал, что на льготное автокредитование предусмотрено 20 млрд руб. В условиях жесткой монетарной политики производителям сложнее субсидировать низкие ставки, поэтому поддержка чаще остается только на отдельные модели», — уточняет аналитик.

«Для покупателя главный риск в том, что рекламная ставка все хуже показывает реальную цену кредита. Каско, GAP и страхование жизни увеличивают ПСК», — предупреждает Чернов.

«Кредиты на подержанные машины могут дешеветь быстрее, если ЦБ продолжит снижать ставку. Но разрыв с новыми авто все равно сохранится, так как льготные программы ограничены, а машины по-прежнему остаются слишком дорогими», — заключает Владимир Чернов.