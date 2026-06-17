Розничные инвесторы теряют интерес к высокодоходным облигациям

Розничные инвесторы начали терять интерес к высокодоходным облигациям после волны технических дефолтов в конце 2025 года – начале 2026-го, следует из аналитики Банка России. Еще в 2024 году этот сегмент активно развивался, привлекая доходностью, которая зачастую превышала показатели ОФЗ на 5 процентных пунктов. К 2025 году доля ВДО на рынке рублевых облигаций выросла с 1% до 3,6%. Об этом пишет газета «Известия».

«Если раньше в среднем на портфель клиента, инвестирующего в облигации, приходилось порядка 25% высокодоходных облигаций, то сейчас эта цифра стремится к 10% и менее», – отметил заместитель генерального директора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.

Только за первый квартал 2026 года задержки выплат допустили 11 компаний, четыре из которых ушли в полноценный дефолт. По оценкам экспертов, полностью вышли из ВДО от 15% до трети ранее державших такие бумаги инвесторов. Ещё около 35–40% резко сократили долю, оставив только наиболее понятные выпуски с высоким рейтингом и коротким сроком до погашения.

Напомним, что в мае корпоративные заемщики привлекли через облигации более 973 млрд рублей. По данным Cbonds, это рекорд для мая за все время наблюдений и на 27% выше апрельского уровня. Официальная статистика Мосбиржи тоже показывает сильный долговой рынок, по данным площадки общий объем первичного размещения облигаций в мае составил 1,7 трлн рублей, а частные инвесторы вложили в облигации 146,7 млрд рублей, что на 29% больше, чем годом ранее.