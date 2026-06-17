Мосбиржа расширяет линейку индикаторов драгметаллов

С 22 июня Московская биржа начинает ежедневный расчет и публикацию новых индексов для рынка драгоценных металлов. К уже существующим показателям добавятся индексы серебра, платины и палладия.

Расчет будет производиться каждый рабочий день в 15:30 по московскому времени. Значения новых индексов, как и прежде, будут определяться в российских рублях за один грамм металла.

Это решение направлено на повышение прозрачности и надежности ценообразования на рынке. Новые индикаторы будут служить базисным активом для инструментов срочного рынка (фьючерсов).

«Сейчас Московская биржа рассчитывает и публикует индекс аффинированного золота (RUGOLD), а также фиксинги золота, серебра, платины и палладия. Индикатор RUGOLD уже включен в реестр Банка России, что подтверждает соответствие нашей методики высоким требованиям регулятора к прозрачности и качеству», — говорится в сообщении торговой площадки.

Таким образом, общее количество публикуемых биржей индексов драгметаллов увеличится до восьми.