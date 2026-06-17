G7 готовит новый удар: страны «Большой семерки» договорились усилить давление на энергетический сектор России

Страны «Большой семерки» (G7) пришли к единому решению ужесточить санкционное давление на Россию. Как сообщает РБК со ссылкой на зарубежные СМИ, основной упор будет сделан на энергетический сектор. Параллельно участники саммита подтвердили намерение расширить поддержку Украины.

Решение далось союзникам легче на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры. Падение мировых цен на энергоносители, вызванное американо-иранской сделкой, упростило согласование новых ограничений против российского экспорта нефти и газа.

Позиция G7 согласуется с недавними заявлениями президента США Дональда Трампа, который призвал Россию к урегулированию украинского конфликта.