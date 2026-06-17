ФАС выявила признаки картеля на биржевых торгах нефтепродуктами

ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении трех компаний – АО «Солид-товарные рынки», ООО «Агроторг ЮГ» и ООО «Хансел».

В ходе внеплановых проверок служба выявила факты, подтверждающие координацию организаций при заключении сделок на биржевых торгах. В действиях компаний обнаружены признаки антиконкурентного соглашения с целью получения дохода в особо крупном размере.

Компании систематически совершали действия на бирже, которые приводили к выкупу всего объема топлива, запланированного для реализации. Это ограничивало возможность покупки нефтепродуктов добросовестными участниками рынка. В случае установления вины участникам соглашения грозят административные штрафы по статье 14.32 КоАП РФ.

Ранее «Коммерсант» сообщал о назревающем дефиците на рынке топлива. Так, продажи бензина на бирже 20 мая упали до трехлетнего минимума (21,6 тыс. тонн) из-за ремонта крупных НПЗ и рекордного спроса. Производители вводят ограничения, а независимые АЗС рискуют столкнуться с дефицитом и закрытием. Несмотря на это, цены на заправках пока стабильны. Объем неудовлетворенного спроса на АИ-92 составляет 40,98 тыс. тонн, на АИ-95 — 33,9 тыс. тонн. На рынке отмечается ажиотаж: в Уфе число заявок на покупку АИ-92 достигает 100–200, что требует около 12 тыс. тонн топлива — почти всего дневного объёма продаж этой марки.