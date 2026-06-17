Рынок на дне: Индекс МосБиржи рухнул ниже 2480 пунктов из-за угроз новых санкций и падения нефти

Российский рынок акций в очередной раз обновил недельный минимум. Индекс МосБиржи впервые с октября 2025 года опускался ниже отметки 2480 пунктов, а к концу основной сессии потери составили около 2%.

Ключевые факторы давления:

Геополитическая напряженность: Президент США Дональд Трамп заявил о готовности приложить максимум усилий для урегулирования конфликта на Украине, при этом подчеркнув, что Россия должна пойти на соглашение. Кроме того, он анонсировал возможность отказа от ослабления санкций против российской нефти. Угроза новых санкций G7: Лидеры стран «Большой семерки» договорились о необходимости ужесточения мер, в первую очередь — против энергетического сектора РФ. По данным источников, новые ограничения могут быть введены после разблокировки Ормузского пролива. Падение цен на нефть: Сырьевой фактор усугубляет ситуацию. Снижение стоимости нефти усиливает угрозу для нефтегазового сектора и способно негативно сказаться на всей экономике в долгосрочной перспективе.

Аналитики предупреждают: если ситуация не стабилизируется, рынок может протестировать следующую поддержку — минимум конца 2024 года в районе 2430 пунктов.