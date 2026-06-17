Рынок на дне: Индекс МосБиржи рухнул ниже 2480 пунктов из-за угроз новых санкций и падения нефти

Российский рынок акций в очередной раз обновил недельный минимум. Индекс МосБиржи впервые с октября 2025 года опускался ниже отметки 2480 пунктов, а к концу основной сессии потери составили около 2%.
Ключевые факторы давления:
- Геополитическая напряженность: Президент США Дональд Трамп заявил о готовности приложить максимум усилий для урегулирования конфликта на Украине, при этом подчеркнув, что Россия должна пойти на соглашение. Кроме того, он анонсировал возможность отказа от ослабления санкций против российской нефти.
- Угроза новых санкций G7: Лидеры стран «Большой семерки» договорились о необходимости ужесточения мер, в первую очередь — против энергетического сектора РФ. По данным источников, новые ограничения могут быть введены после разблокировки Ормузского пролива.
- Падение цен на нефть: Сырьевой фактор усугубляет ситуацию. Снижение стоимости нефти усиливает угрозу для нефтегазового сектора и способно негативно сказаться на всей экономике в долгосрочной перспективе.
Аналитики предупреждают: если ситуация не стабилизируется, рынок может протестировать следующую поддержку — минимум конца 2024 года в районе 2430 пунктов.
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