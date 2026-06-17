«Логика шпионского фильма»: зампред ВТБ рассказал об условиях развития банковского рынка

Российский банковский сектор функционирует сегодня в логике остросюжетного шпионского фильма, где ключевые задачи кажутся нерешаемыми, а макроэкономические сюрпризы разделились на ожидаемое благо и труднопрогнозируемые угрозы. Такую двухслойную картину реальности в интервью РИА Новости обрисовал первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Топ-менеджер признался, что для описания текущей финансовой конъюнктуры ему ближе всего эстетика голливудской франшизы «Миссия невыполнима». По его словам, вдохновляет прежде всего сам жанр шпионского боевика с постоянным преодолением препятствий и культовый саундтрек. Банки, подобно героям такого кино, сталкиваются с многоуровневыми вызовами: от сложных отношений с клиентами и внешнего давления до регуляторных новаций.

Особый акцент Пьянов сделал на растущей конкуренции со стороны банков маркетплейсов. Эти новые игроки пока не перекроили рынок классических продуктов, однако их действия уже «материально значимо наступают на прибыль».

«Все эти вызовы заставляют бежать быстрее, прыгать сильнее, может быть, маски какие-то надевать и снимать, стрелять метко, в погонях участвовать. Поэтому это "Миссия невыполнима", где в главной роли банк, который добежит до цели и выполнит эту невыполнимую миссию», — заявил первый зампред ВТБ. Он уточнил: речь идёт именно об атмосфере фильма, а не о прямом сравнении с каким-либо конкретным персонажем вроде Итана Ханта.

В том же разговоре, переходя к макроэкономическому анализу, Дмитрий Пьянов упомянул концепцию «белых лебедей» — предсказуемой, рутинной реальности, которую экономика и банки уже научились просчитывать. Главными позитивными факторами для России он назвал снижение глобальной геополитической напряжённости и сохранение высоких цен на нефть.

Банкир признал, что дорогое сырьё в долгосрочной перспективе подстёгивает переход к зелёной энергетике и электромобилям, но в текущем моменте это безусловное благо и для курса рубля, и для экспортёров, и для федерального бюджета. «Правда, есть нюанс — мы тоже не знаем, сколько это продлится. Пока это благое дело», — уточнил он.

Позитивному сценарию противостоит «чёрный лебедь» — редкое и труднопрогнозируемое событие с тяжёлыми последствиями. По мнению Пьянова, таким событием может стать новая пандемия. Государство и бизнес научились виртуозно адаптироваться к экономическим шокам — перекраивать бюджетное правило, сокращать расходы, выстраивать инфраструктуру в сжатые сроки, однако биологическая угроза остаётся исключением. «Болезни — это совсем другая область, где адаптация может быть не столь стремительной, как распространение вируса», — резюмировал финансист, указав на критическую уязвимость перед скоростью неэкономических шоков.