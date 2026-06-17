«Газпром нефть» опровергла дефицит топлива в Москве после атаки на МНПЗ

В Москве сохраняется стабильная ситуация с топливом, несмотря на инцидент на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ). В компании «Газпром нефть» официально заявили, что все АЗС в столице работают в штатном режиме без ограничений, передаёт ТАСС.

«В связи с поступающими запросами компания "Газпром нефть" сообщает, что в настоящее время работа всех АЗС "Газпром нефти" в Москве происходит в штатном режиме без ограничений», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что объект МНПЗ получил повреждения в результате атаки беспилотников, однако пресс-служба МЧС заверила, что пожар ликвидирован и инцидент не отразился на работе предприятия.

Контраст с регионами: «Татнефть» вводит ограничения

На фоне стабильной ситуации в Москве в других регионах наблюдаются перебои. Крупная нефтяная компания «Татнефть» ввела временные лимиты на продажу топлива на всех своих автозаправках по России.

Лимит для легковых авто: 30 литров бензина.

Лимит для грузовых авто: 300 литров дизельного топлива.

Кроме того, на АЗС компании введены ограничения по оплате — принимаются только наличные деньги. Причины ограничений объясняются техническими причинами, сроки их действия пока не уточняются.

Напомним, для предотвращения дефицита топлива на внутреннем рынке правительство России разрешило ряду нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) временно выпускать бензин и дизельное топливо стандарта «Евро-5» с характеристиками, соответствующими более низкому классу «Евро-3».

Эта мера, принятая еще осенью 2025 года и продленная в мае, позволяет НПЗ поставлять на АЗС топливо с повышенным содержанием серы. Решение направлено на стабилизацию ситуации в условиях сокращения предложения. Контроль за производством возложен на Минэнерго. Важно отметить, что такое топливо запрещено к экспорту в другие страны ЕАЭС.