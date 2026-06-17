РЖД хотят снизить цены на перевозки

РЖД планирует пересмотреть тарифы на грузоперевозки, чтобы стимулировать погрузку, которая в 2025 году сократилась на 5,6%. Компания предлагает снизить расценки на груженые рейсы и, наоборот, повысить их на отправку порожних вагонов. Однако эксперты опасаются, что это лишь усугубит положение грузоотправителей, передаёт РБК.

Суть изменений

Главная цель — выравнивание дисбаланса. Сейчас стоимость возврата пустого вагона (порожний пробег) оказывает чрезмерное давление на экономику перевозок. По данным NEFT Research, за четыре года тариф на перевозку угля вырос на 141% (с 994 до 2400 рублей за вагон), а стоимость порожнего рейса — на 97%.

Снижение тарифов: Планируется уменьшить стоимость перевозки грузов.

Повышение тарифов: Намерение увеличить цены на отправку порожних вагонов (сейчас действует 10-процентная надбавка, которую бизнес просил отменить).

Последствия и риски

Хотя РЖД рассчитывает, что это снизит порожний пробег и ускорит оборот вагонов (который замедлился на 4,7%), участники рынка видят угрозу. Рост транспортных издержек уже привел к ухудшению экономики экспортных маршрутов. Любое повышение тарифов может стать критическим для грузоотправителей и привести к уходу грузов с железной дороги.

«...этот тариф все же не должен превышать порог чувствительности для грузоотправителей. Для нас это тоже важно, потому что мы не хотели бы, чтобы груз уходил с железной дороги», — отметил представитель РЖД Владимир Варгунин.