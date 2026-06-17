Доллар по 85 и дешевая нефть: как открытие Ормузского пролива ударит по российской экономике осенью

Ожидаемая разблокировка Ормузского пролива, о которой договорились США и Иран, не вызовет резких колебаний на рынках, но запустит отложенный механизм ослабления российской валюты и снижения нефтяных котировок. Эффект проявится с задержкой в 1,5–2 месяца, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на аналитиков.

Влияние на курс рубля

Эксперты прогнозируют постепенное движение курса к отметке 85 рублей за доллар уже осенью. Влияние на валютный рынок будет отложенным: текущая выручка экспортеров, полученная при высоких ценах весной, пока поддерживает рубль. Однако к августу эффект от падения предложения валюты станет заметен.

«Рубль может постепенно ослабнуть по мере роста сезонного спроса на валюту во втором полугодии», — утверждает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Влияние на цены на нефть

Резкого обвала цен не ожидается. Восстановление судоходства и добычи в Персидском заливе займет от нескольких недель до месяца, а инфраструктура требует восстановления.

Прогноз по Brent на III квартал: $80/барр., на IV квартал: $70/барр.

Российская Urals будет торговаться с дисконтом более $20 к эталону.

Поддержку ценам окажет необходимость восполнения стратегических резервов стран-импортеров.

Влияние на бюджет России

Существенного недобора нефтегазовых доходов не ожидается. Возможный рост дефицита власти смогут компенсировать за счет внутренних заимствований (ОФЗ) и накопленных резервов. Однако риски для бюджета сохраняются: если нефть Urals вернется к $60–65/барр. при текущем курсе, выполнить план по доходам будет крайне сложно.