Яйца по 25 рублей: как рекордный обвал цен разоряет птицефабрики и пугает фермеров

Оптовые цены на куриные яйца в России переживают беспрецедентный обвал. К концу мая 2026 года стоимость десятка категории С1 в Москве рухнула до 25 рублей, тогда как в середине февраля она составляла 110 рублей. Всего за 3,5 месяца цена упала почти на 77%, сообщает газета "Ведомости".

Это падение оказалось гораздо глубже традиционного летнего снижения. Обычно летом цена опускается до уровня себестоимости (40–50 рублей за десяток), но в этом году рынок столкнулся с серьезным кризисом.

Причины обвала:

Сезонность и перепроизводство: Летом спрос на яйца падает из-за изобилия овощей и фруктов, а школы и вузы уходят на каникулы. Однако птицефабрики не могут мгновенно остановить производство, что приводит к профициту.

Снижение рентабельности: По данным Росстата, за 2025 год рентабельность производства упала с 38,8% до 5,5%. Продажи в натуральном выражении выросли на 10%, но выручка в денежном — рухнула на 13%.

Региональные различия: Легче всего ситуация в Сибири, где производство не превышает спрос. На Урале предложение сократилось из-за вспышек птичьего гриппа.

От рекордной прибыли к убыткам

Эксперты отмечают, что высокая доходность отрасли в 2022–2024 годах (пик рентабельности в I квартале 2024 года составил 53,6%) была вызвана не столько эффективностью, сколько инфляционным ростом затрат: расходы на материалы выросли на 58%, логистика — на 59%, а себестоимость — на 24%.

Теперь же, когда цены рухнули, а издержки остались высокими, отрасль оказалась в критическом положении.

Ситуация в Иркутской области

В сентябре 2025 года министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков сообщал, что в Иркутской области производится в 1,5 раза больше яиц, чем требуется для внутреннего потребления. Так, в 2024 году птицефабрики произвели более 1 млрд яиц, обеспечив регион на 156%. При этом яйценоскость кур выросла на 1,6% (в среднем 196 яиц на несушку).

Однако избыток предложения давил на цены. Летом 2025 года яйца в регионе продолжали стремительно дешеветь. За год цены упали почти на 32%. Причина — увеличение предложения на рынке региона из-за роста производства на сибирских птицефабриках, подчеркивали в Банке России.



Таким образом, обвал цен в Приангарье случился год назад. Однако к осени 2025 года ситуация стабилизировалась.