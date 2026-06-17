ИИ помог 57% жителей Сибири быстрее браться за сложные задачи

Искусственный интеллект все чаще становится для сотрудников инструментом борьбы с прокрастинацией, показало совместное исследование hh.ru и Level Group. Среди пользователей нейросетей из Сибирского федерального округа 66% отметили, что стали быстрее приступать к сложным задачам, а 57% используют ИИ как способ справиться с откладыванием дел «на потом».

При этом 55% участников опроса уже применяют инструменты на базе ИИ в работе или учебе.

«Главный сдвиг, который показывает опрос, связан не только с автоматизацией, а с психологией начала работы. <...> ИИ в этом смысле работает как инструмент снижения внутреннего сопротивления. Он не отменяет экспертизу человека, но помогает быстрее перейти от тревоги и откладывания к действию», – комментирует HR-директор Level Group Валентина Романова.

Наиболее востребованным сценарием стала работа с черновиком: 83% пользователей хотя бы иногда применяют ИИ для создания исходной заготовки текста, кода или структуры. Еще 72% считают, что нейросети помогают быстрее структурировать мысли. Для 29% опрошенных ИИ помогает справляться со страхом «чистого листа», когда задача понятна, но сложно начать.