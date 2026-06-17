Эксперты ожидают падение выдач семейной ипотеки до 35%: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: эксперты ожидают падение выдач семейной ипотеки до 35%, рыночная ипотека станет доступнее не ранее 2028 года, состояние богатейших людей мира за день выросло на рекордную сумму, а в Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за пожаров. Подробнее – в обзоре СИА.

Падение выдач

Руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг заявил, что выдачи семейной ипотеки при самом жестком сценарии могут упасть на 30-35% после изменения ее условий. «Такая тенденция приведет к снижению запусков новых проектов и некой стагнации ввода. Если изменения будут носить умеренный характер, и ставки ЦБ будет снижаться согласно базовому сценарию – 8-9% к концу следующего года – в этом случае будет небольшой рост», – предположил эксперт.

Рост богатства

К моменту закрытия торгов на Нью-Йоркской бирже 15 июня состояние 500 самых богатых людей мира суммарно увеличилось на $336 млрд, что считается крупнейшим приростом за день в истории, пишет Bloomberg. По данным агентства, совокупное состояние указанных лиц теперь оценивается в $13,3 трлн. Илон Маск, ставший 12 июня первым триллионером в мире, увеличил состояние на 10%, до $1,27 трлн.

Доступность ипотеки

Директор по развитию бизнеса экосистемы недвижимости М2 Юлия Рыкунова сделала прогноз по доступности рыночной ипотеки. «Психологически комфортная ставка – это 7% "ключа". Со всеми макроэкономическими надбавками это 9-12% – рыночная ставка. Такую ставку мы прогнозируем не ранее, чем в первом квартале 2028 года», – рассказала Рыкунова и добавила, что к концу этого года ожидается снижение ставки до 12-13%.

Готовность Приангарья

Из-за лесных пожаров, которые бушуют в Иркутской области, ввели режим повышенной готовности. «Ситуация с лесными пожарами в Иркутской области продолжает оставаться непростой, особенно на севере, где сейчас сезон сухих гроз. Всего на утро 16 июня в регионе горит 9,3 тыс. га леса. В связи с этим подписал указ о введении режима повышенной готовности», – информировал глава региона Игорь Кобзев, отметив, что ситуация находится под контролем.

Выдворение мигрантов

Более 400 нарушений миграционного законодательства выявили полицейские в Приангарье за время проверочных мероприятий – с 1 по 10 июня. Наибольшее количество правонарушений связано с несоблюдением иностранными гражданами правил въезда, режима пребывания и выезда из РФ – 205. Кроме того, вынесены постановления о выдворении за пределы РФ в отношении 86 иностранных граждан, при этом 72 решения предусматривают принудительное выдворение.