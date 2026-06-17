Спортзал в Шелехове обновили и оснастили новыми тренажерами при поддержке РУСАЛ

Спортивный зал для людей с ОВЗ обновили в физкультурно-спортивном клубе «Шелехов» на стадионе «Строитель» в Иркутской области. Также в нем установили новые специализированные тренажеры для людей с инвалидностью. РУСАЛ выделил на эти цели 2,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе компании.

«С шелеховским обществом инвалидов мы постоянно на связи, вместе проводим немало мероприятий. Все мы понимаем, что в экономике страны сейчас сложные времена, это коснулось и нашей компании, к сожалению. Но я горжусь, что несмотря на все трудности РУСАЛ продолжает помогать тем, кому это очень нужно», – прокомментировал волонтёр ИркАЗа Валерий Бороноев.

Здание ФСК оборудовано для маломобильных групп населения: имеется стационарный пандус, адаптированные дверные проемы для колясочников и санузел для людей с ОВЗ.

«Впервые в Шелехове благодаря Иркутскому алюминиевому заводу появился такой специализированный зал. Теперь у нас есть новые тренажеры для различных групп мышц, гантели, диски, стойки. Благодарим всех, кто воплотил в жизнь этот проект!» – рассказала председатель Общества инвалидов города Шелехова Любовь Пензина.

В обновленном зале люди с ограниченными возможностями здоровья занимаются бесплатно под руководством опытного инструктора. Специализированное оборудование позволяет тренироваться, готовиться к соревнованиям, проходить реабилитацию, а также находить друзей и единомышленников.