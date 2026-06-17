В садоводствах под Ангарском разогнали интернет

Более высокие скорости мобильного интернета и устойчивая связь теперь доступны садоводам Иркутской области. Техническая служба МегаФона запустила дополнительное телеком-оборудование в дачном массиве возле посёлка Стеклянки, усилив сеть и расширив покрытие 4G, сообщили в пресс-службе компании.

Новые скорости мобильного интернета стали доступны на территории СНТ возле Стеклянки Ангарского округа, где расположены товарищества Кристалл, Ремонтник, Лазурит, Чозения, Вертолёт, Медик и другие. Инженеры оператора задействовали в дополнительном оборудовании сразу несколько диапазонов частот, которые дают широкую зону покрытия, оптимальную ёмкость сети для большого числа абонента, стабильность сигнала и высокие скорости интернета.

Теперь владельцы земельных участков и их гости могут смотреть фильмы и сериалы на стримингах, пересылать файлы, пользоваться государственными платформами, общаться в мессенджерах и сидеть в соцсетях без зависаний. Оставаться на связи в сезон загородного отдыха можно и благодаря улучшенной технологии VoLTE. – с её помощью голосовой трафик передаётся через 4G, поэтому во время разговора можно одновременно пользоваться интернетом.

«Мы традиционно усиливаем связь для дачников перед началом летнего сезона. В данном случае улучшения коснулись не только самих СНТ, но и важной для местных жителей трассы – Московского тракта, соединяющего Ангарск с Иркутском. Запуск базовой станции — это ответ на растущий спрос садоводов и автомобилистов на стабильную связь. Теперь абоненты МегаФона могут комфортно пользоваться голосовыми сервисами, включая VoLTE, и высокоскоростным интернетом», — сообщил директор МегаФона в Иркутской области Дмитрий Бобков.