Самолет не смог добраться из Новосибирска в Братск из-за облачности

Самолет, выполняющий рейс S 5215 из Новосибирска, не смог добраться до пункта назначения – города Братска – из-за низкой облачности. Ему пришлось уйти на запасной аэродром в Иркутск, сообщает пресс-служба аэропорта Братска.

«Пассажирам обратного рейса, ожидающим вылета в аэровокзале, будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании, включая прохладительные напитки и горячее питание», – говорится в сообщении.

Аэропорт работает в штатном режиме. Предварительно, рейс из Москвы ожидается по расписанию.