Отельер на Ольхоне заплатит полмиллиона за коммерческое использование бытового электричества

Владельцу одного из отелей на острове Ольхон Иркутской области придется заплатить больше полумиллиона рублей за использование бытового электричества в коммерческих целях. Подробности сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Согласно материалам дела, между энергосбытовой компанией и ответчиком был заключен договор энергоснабжения жилого дома. В соответствии с ним, электричество должно было тратиться на бытовые нужды, однако владелец снабжал им коммерческий объект – двухэтажный отель, расположенный на участке.

В связи с этим истец произвел перерасчет за потребление ответчиком электроэнергии за период с 1 февраля 2023 года по 15 августа 2024 года по коммерческому тарифу. Коммерческую деятельность в указанный период подтверждают вывеска с рекламой о сдаче в аренду гостиничных номеров, информация об их стоимости, многочисленные отзывы и фотографии клиентов, воспользовавшихся услугами отеля, на сервисе 2ГИС.

Ответчик не представил достаточных доказательств того, что потребление электроэнергии носит исключительно бытовой характер, ограничившись доводами о необходимости поддержания системы отопления в зимний период, в связи с чем должен заплатить 560 тысяч рублей.