Энергетика будущего начинается здесь: Эн+ расскажет о карьерных перспективах на Дне абитуриента ИРНИТУ

20 июня в 12:00 на площади перед главным корпусом ИРНИТУ пройдет «День абитуриента-2026». Одним из ключевых участников мероприятия станет энергохолдинг Эн+, который представит школьникам и их родителям возможности для обучения, профессионального развития и трудоустройства в энергетической отрасли, сообщили в пресс-службе компании.

Молодые специалисты компании и сотрудники Эн+ Универ проведут презентацию холдинга, ответят на вопросы о карьерных траекториях, стажировках и образовательных программах для студентов. Гостей также ждут интерактивные площадки, профориентационная игра по энергетическим профессиям и памятные подарки.

Сотрудничество Эн+ и ИРНИТУ продолжается уже много лет. Для студентов энергетических направлений в вузе действует Корпоративный учебно-исследовательский центр, где со второго курса можно получить углубленную подготовку и практический опыт работы. Выпускникам программы гарантировано трудоустройство на предприятия энергохолдинга.

Интерес к учебе на энергетических специальностях подтверждается и высокими позициями Иркутского политеха в федеральных рейтингах. По данным агентства RAEX, ИРНИТУ вошел в топ-20 лучших вузов России по направлению «энергетика, энергетические машины и электротехника».

«День абитуриента-2026» станет возможностью не только познакомиться с университетом, но и узнать, как уже во время учебы начать строить карьеру в одной из ключевых отраслей российской экономики.

Для участие в празднике необходима регистрация.

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