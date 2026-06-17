Половина автолюбителей Иркутской области готовы обсуждать скидку при продаже авто

Дром опросил автолюбителей Иркутской области о готовности снижать цену при продаже автомобиля, и результаты показали: половина респондентов готова обсуждать размер торга. При этом 11% согласны уступить максимум 10% и продать машину за 900 тыс. рублей, а 39% предпочитают вести переговоры только у капота. Еще 48% опрошенных не готовы скидывать треть стоимости: из них 21% отвечают, что цена указана в объявлении, а 27% просто кладут трубку.

«Если согласишься по телефону за 700 тыс. рублей, то перекуп у капота будет продолжать ломать ценник до 500 тыс. рублей», – отметил один из автолюбителей в комментариях, с чем согласились более 700 посетителей Дрома.

Среди других регионов наиболее категоричны оказались водители Воронежской, Нижегородской и Московской областей, где большинство не согласны на скидку в 30%. Чаще других готовы снижать цену автолюбители Хакасии, Ростовской и Ярославской областей. В комментариях водители также отмечали, что покупатели, предлагающие слишком низкую цену по телефону, часто не приходят на осмотр машины.

Напомним, что в целом по России на автомобили с пробегом в ценовом сегменте до 1,5 млн рублей пришлось 86,1% от общих продаж авто с пробегом в 2022 году, на долю авто в ценовом сегменте от 1,5 млн до 3 млн рублей – 10%, на ценовой сегмент от 3 млн рублей – 4,7%. Средняя стоимость авто с пробегом в стране в 2022 году составила 450 тыс. рублей.