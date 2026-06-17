Ипотека под угрозой: почему уровень одобрения жилищных кредитов упал за год на 11% и банки стали чаще говорить «нет»

В марте 2026 года кредитный рынок России показал разнонаправленную динамику. По данным Объединённого Кредитного Бюро (ОКБ), уровень одобрения заявок вырос в большинстве сегментов, однако ипотека и автокредиты стали исключением.

Ключевые тренды марта 2026

Лидер роста — МФО: Доля одобренных заявок в микрофинансовых организациях выросла на 5,3 п.п. (с 31,3% до 36,6%). За год рост составил 9,7 п.п.

Необеспеченные кредиты: Шансы получить кредит наличными или карту увеличились на 2,8 п.п. (до 21,4%).

Ипотека: Динамика минимальна — рост всего на 0,3 п.п. (до 54,8%). При этом за год показатель упал на 11,3 п.п.

Автокредиты и POS-кредиты: Наблюдается спад. В автокредитовании одобрение снизилось на 1,3 п.п. (до 31,6%), в POS-кредитах — на 0,2 п.п. (до 17,8%).

Главный фактор успеха — кредитный рейтинг

Вероятность получения кредита напрямую зависит от кредитного рейтинга. Разрыв между заёмщиками с высоким и низким рейтингом колоссален:

Ипотека: Разница достигает 47,5 п.п. (71,6% у надежных клиентов против 24,1% у рискованных).

Необеспеченные кредиты: Разрыв 38 п.п. (43,2% против 5,2%).

POS-кредиты: Разница 36,1 п.п. (39,9% против 3,7%).

«В настоящее время уровень одобрения снижен из-за закредитованности населения. В необеспеченном кредитовании одобряется в среднем лишь 1 из 5 заявок», — поясняет Николай Филиппов, директор по риск-менеджменту ОКБ.