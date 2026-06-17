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Подпольную майнинг-ферму нашли при сносе гаражей на Чертугеевском заливе в Иркутске

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В ходе принудительного сноса двух гаражей для лодок на берегу Чертугеевского залива в микрорайоне Солнечный судебные приставы обнаружили нелегальную майнинговую ферму. Об этом сообщили в пресс-служба ГУФССП России по Иркутской области.

Иркутянин обязан был снести строения по решению суда, однако длительное время не предпринимал никаких действий. После вскрытия помещения внутри был найден еще один гараж с подключёнными к электросети 58 майнинговыми устройствами.

Судебный пристав неоднократно привлекал должника к административной ответственности за неисполнение требований, а также ограничил его право на выезд за границу. На место обнаружения фермы вызваны специалисты энергетической компании и сотрудники полиции, оборудование изъято. Эллинги демонтированы, на территории ведется уборка строительного мусора, а затраты на снос должен будет возместить должник.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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