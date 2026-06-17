«Триумф регулирования»: Совладелец DNS купил на Ozon вторую подделку за год

Спустя год после громкого скандала с поддельными кроссовками проблема серого импорта на маркетплейсах никуда не исчезла. Об этом в своем Telegram-канале заявил совладелец DNS Дмитрий Алексеев.
«В прошлом году, как раз перед Неделей Ритейла, довелось мне купить на маркетплейсе поддельные кроссовки... На пленарной сессии только и было разговоров, что про эти кроссовки. Все говорили, как это неправильно. И вот прошёл год. И у меня в руках опять подделка», — рассказывает предприниматель, демонстрируя товар.
Он задается риторическим вопросом: «А что изменилось за этот год?», и сам же дает на него ответ.
«Дыра» на таможне и 30% серого импорта
По словам Алексеева, проблема кроется в неурегулированном кроссбордере (международной доставке).
«Говорили много, но как существовала дыра на таможне... так и существует. Только объёмы выросли. По нашим оценкам, в категориях БТиЭ уже около 30% товара идёт через эту дыру», — резюмирует он.
Налоговый гнет для честного бизнеса
Предприниматель подчеркивает: пока легальные импортеры несут растущую финансовую нагрузку, серый импорт остается в привилегированном положении. Для тех, кто возит товар по-честному, ситуация ухудшилась:
- Поднят НДС на 10%.
- Введен дополнительный технологический сбор (например, на смартфоны).
- Внедрена система СПОТ (подтверждения ожидания поставки).
- Существенно вырос утильсбор.
- Для малого бизнеса опустили порог работы без НДС.
- Для некитайских селлеров подняли комиссии.
«А вот для подделок из Китая — ровно ноль сборов, ноль «честных знаков», ноль товарной прослеживаемости и ноль сертификации. Ну что, я считаю, это триумф регулирования!» — возмущается Алексеев.
Призыв к зрелости
Ранее бизнесмен уже призывал маркетплейсы к ответственности, отмечая их доминирующее положение на рынке.
«Маркетплейсы — важная и нужная часть экономики России. Просто нужно взрослеть… нужно вести за собой рынок, а не ломать кодексы — от таможенного до налогового — и не искать лазейки в законах», — заключает он.