«Триумф регулирования»: Совладелец DNS купил на Ozon вторую подделку за год

Спустя год после громкого скандала с поддельными кроссовками проблема серого импорта на маркетплейсах никуда не исчезла. Об этом в своем Telegram-канале заявил совладелец DNS Дмитрий Алексеев.

Фото https://t.me/AlekseevDNS

«В прошлом году, как раз перед Неделей Ритейла, довелось мне купить на маркетплейсе поддельные кроссовки... На пленарной сессии только и было разговоров, что про эти кроссовки. Все говорили, как это неправильно. И вот прошёл год. И у меня в руках опять подделка», — рассказывает предприниматель, демонстрируя товар.

Он задается риторическим вопросом: «А что изменилось за этот год?», и сам же дает на него ответ.

«Дыра» на таможне и 30% серого импорта

По словам Алексеева, проблема кроется в неурегулированном кроссбордере (международной доставке).

«Говорили много, но как существовала дыра на таможне... так и существует. Только объёмы выросли. По нашим оценкам, в категориях БТиЭ уже около 30% товара идёт через эту дыру», — резюмирует он.

Налоговый гнет для честного бизнеса

Предприниматель подчеркивает: пока легальные импортеры несут растущую финансовую нагрузку, серый импорт остается в привилегированном положении. Для тех, кто возит товар по-честному, ситуация ухудшилась:

Поднят НДС на 10%.

Введен дополнительный технологический сбор (например, на смартфоны).

Внедрена система СПОТ (подтверждения ожидания поставки).

Существенно вырос утильсбор.

Для малого бизнеса опустили порог работы без НДС.

Для некитайских селлеров подняли комиссии.

«А вот для подделок из Китая — ровно ноль сборов, ноль «честных знаков», ноль товарной прослеживаемости и ноль сертификации. Ну что, я считаю, это триумф регулирования!» — возмущается Алексеев.

Призыв к зрелости

Ранее бизнесмен уже призывал маркетплейсы к ответственности, отмечая их доминирующее положение на рынке.

«Маркетплейсы — важная и нужная часть экономики России. Просто нужно взрослеть… нужно вести за собой рынок, а не ломать кодексы — от таможенного до налогового — и не искать лазейки в законах», — заключает он.