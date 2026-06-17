«Аэрофлот» закрыл офис продаж в аэропорту Иркутска

С 20 мая авиакомпания «Аэрофлот» прекратила работу собственного офиса продаж авиабилетов в аэропорту Иркутска. Несмотря на это, пассажиры по-прежнему могут обращаться в представительство перевозчика по возникающим вопросам. Уполномоченным представителем компании является АО «Международный Аэропорт Иркутск».

«Сегодня большинство билетов приобретается онлайн, однако значительная часть пассажиров по-прежнему предпочитает личное обращение в кассу. Особенно это касается оформления субсидированных перевозок, перевозки животных, билетов по ВПД и других услуг, требующих индивидуального сопровождения», – отметила управляющий агентством воздушных сообщений аэропорта Иркутска Ольга Бабкина.

Сохранение очного оказания услуг по продаже билетов остается востребованным у многих пассажиров, особенно при оформлении льготных и субсидированных перевозок, а также сложных маршрутов. Агентство воздушных сообщений аэропорта продолжает обслуживать пассажиров и по рейсам других российских и зарубежных авиакомпаний.