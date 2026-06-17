В Хомутово строят детскую поликлинику на 350 посещений в смену

В селе Хомутово Иркутского муниципального округа продолжается строительство детской поликлиники на 350 посещений в смену. Подрядчик завершил монолитные работы цокольного этажа, сейчас ведутся работы по армированию и бетонированию первого этажа. Возведение объекта началось в ноябре 2025 года по инициативе губернатора Игоря Кобзева.

«На объекте активно идут работы, трудятся 22 человека и три единицы техники. Завершить строительство здания и ввести его в эксплуатацию планируем в 2028 году. Новое медучреждение станет ключевым звеном в модернизации первичного звена здравоохранения Иркутского района», – сообщил осуществляющий полномочия министра строительства Иркутской области Алексей Изотов.

Строительство ведется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». На объекте уже выполнено замещение грунта котлована и гидроизоляция стен. В новой поликлинике разместятся профилактическое, лечебно-диагностическое и стоматологическое отделения, рентген-кабинет, а также буфет и конференц-зал.