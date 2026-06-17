В Эхирит-Булагатском районе начали ремонт двух участков дороги Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово

В Эхирит-Булагатском муниципальном районе начат ремонт двух участков автомобильной дороги Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово общей протяженностью 17 км. Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Финансирование из федерального и областного бюджетов составляет 604,48 млн рублей.

«Дорога Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово входит в опорную сеть России. Ежегодно приводим ее участки в нормативное состояние. В этом году проводим работы на семи участках и трех мостах», – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

На участке возле поселка Усть-Ордынский уже выполнен ямочный ремонт, укреплены откосы насыпи и начата укладка выравнивающего слоя. На втором участке между селами Олой и Ользоны проведена разработка кюветов и профилировка, специалисты приступили к устройству выравнивающего слоя. В ближайшее время на обоих объектах уложат верхний слой асфальта, отремонтируют остановки и установят ограждения.