Депутаты Заксобрания утвердили изменения в бюджет Иркутской области на 2026 год

Законодательное Собрание Иркутской области приняло в окончательном чтении изменения в региональный бюджет на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.

Документ предусматривает увеличение прогнозируемых доходов на 6,4 млрд рублей – до 284,6 млрд, а расходов – на 7,4 млрд, до 310,5 млрд рублей. Основной приоритет при корректировке бюджета – решение социально значимых вопросов, заявил губернатор Игорь Кобзев.

Дополнительные средства направят на обеспечение оплаты труда работников бюджетной сферы (3,9 млрд рублей), меры социальной поддержки семей с детьми (3 млрд рублей), субсидии ресурсоснабжающим организациям и подготовку к зиме (1,5 млрд рублей).

Также выделены средства на транспортную доступность, льготное лекарственное обеспечение и погашение кредиторской задолженности. Кроме того, за счёт бюджетных кредитов увеличены расходы на инфраструктурные проекты на 3,7 млрд рублей.