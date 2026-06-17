85% работающих иркутян успевают завершить дела за рабочий день

Большинство трудоустроенных жителей Иркутска успевают за рабочий день выполнить все запланированные дела, показал опрос SuperJob. Полную реализацию планов подтвердили 85% респондентов, при этом 8% признались, что не справляются с объемом задач.

Среди причин назывались постоянные отвлечения коллег и появление более срочных поручений.

Женщины чаще мужчин отчитываются о полной реализации планов – 89% против 81% соответственно. Самая высокая продуктивность зафиксирована у опрошенных с доходом от 100 до 150 тыс. рублей (92%). Наиболее собранными оказались PR-менеджеры, системные администраторы и медицинские сестры, а реже других укладываются в график аналитики, дизайнеры и IT-специалисты.