Ставка НДС в России может быть повышена

Бывший заместитель министра финансов Олег Вьюгин заявил о наличии возможности для дальнейшего повышения ставки НДС в России. В эфире программы на RTVI он отметил, что текущий уровень налога не является самым высоким в мире. При этом экономист уточнил, что в некоторых странах ставка достигает 28%.

«Ставка НДС в России не рекордная. Есть страны, где ставка НДС 28%. Правда, это такие, плохие примеры», – сказал Олег Вьюгин.

Экономист также добавил, что повышение может коснуться налога на доходы населения в верхнем сегменте. Конкретных предложений по изменению налоговой политики он не озвучил.

Напомним, что порядка 21% предпринимателей рассматривают дробление бизнеса как один из потенциальных сценариев для оптимизации фискальной нагрузки. При этом признались в использовании этой схемы лишь 2,6%, а еще 6,7% планируют такую оптимизацию.