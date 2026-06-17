Европа продолжит конкурировать с Азией за СПГ

Запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы превысили 45%, но для середины июня это низкий уровень. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global, по данным GIE, в хранилищах находится около 49,2 млрд куб. м газа, что на 14 п.п. ниже средней пятилетней нормы и ниже прошлогодних 53,8%.

«При этом Евросоюзу к зиме нужно выйти на 90% заполнения ПХГ в период с 1 октября по 1 декабря. Даже с учетом 10%-й гибкости задача остается непростой, тем более что закачка с начала июня идет слабее прошлогодней», — поясняет эксперт.

По словам Чернова, завершение конфликта на Ближнем Востоке и открытие Ормузского пролива должны снять часть премии за риск в ценах на газ. «Для Европы это важно, потому что через этот маршрут проходит значимая часть мировых поставок СПГ, включая катарские объемы», — уточняет аналитик.

«У QatarEnergy повреждены 2 из 14 линий СПГ на Ras Laffan, что снижает экспортную мощность примерно на 17%. При этом неповрежденные мощности могут выйти на полную загрузку примерно за месяц. То есть предложение СПГ будет восстанавливаться, но не одномоментно», — сообщает Чернов.

Эксперт обращает внимание, что даже если Ормузский пролив будет разблокирован 19 июня, танкерам потребуется какое-то время, чтобы вернуться к нормальному графику. «Путь СПГ-танкера из Ras Laffan до европейских терминалов обычно занимает две-три недели, поэтому первые дополнительные объемы Европа сможет получить не сразу, а ближе к июлю», — поясняет Чернов.

«По нашему прогнозу, после открытия Ормузского пролива газ на TTF в Нидерландах может подешеветь примерно до $430–460 за тыс. куб. м», — считает аналитик. «Сильно ниже этому диапазону уйти будет сложно, так как Европе еще нужно активно пополнять ПХГ, а летом за свободные партии СПГ придется конкурировать с Азией, где жара повышает спрос на электроэнергию и газовую генерацию», — заключает Владимир Чернов.